Зооэксперт объяснил необходимость направления московских ветеринаров на помощь медведю в Диксон

Самая главная причина отправки столичных врачей в том, что белый медведь - краснокнижное животное, решение о судьбе которого принимается на самом высоком уровне.

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Директор парка флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске Андрей Горбань объяснил «Звезде», почему для спасения попавшего в ловушку жестяной банки белого медведя в Диксоне отправили специалистов из Москвы. Он рассказал о том, от чего зависит процесс выбора, к кому обратиться.

Горбань пояснил, что Диксон - очень маленький поселок, основное население которого - рабочие. Логично, что высококвалифицированного ветеринара с современным оборудованием в нем попросту нет.

«Нужен запас специальных лекарств, чтобы обездвижить животное и привести его потом в себя. Это процесс, это нужно уметь. Поэтому Диксон отпадает, получается или Красноярск, или Москва», - сказал специалист.

Горбань отметил, что разница во времени пути до Норильска, откуда производится пересадка на Диксон, между городами составляет около получаса. Самая же главная причина выбора именно московских ветеринаров кроется в том, что белый медведь - краснокнижное животное.

«Решение о его судьбе принимает федеральный Росприроднадзор. А он находится ровно через площадь от Московского зоопарка. В такой ситуации, в цейтноте, когда нужно собираться и принимать решение, проще обратиться к ближайшим специалистам. Решение принималось на федеральном уровне», - пояснил Горбань.

Ранее молодой белый медведь вышел за помощью к жителям Диксона - у него в пасти застряла консервная банка. Помочь самостоятельно не удалось, поэтому в ходе заседания рабочей группы было принято решение направить на место ветеринарного врача из Москвы. Из-за банки, которую животное не может извлечь, медведь уже несколько дней ничего не ел.