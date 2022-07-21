Министр энергетики сообщил о подготовке освобожденных территорий Украины к зиме

Он отметил, что на освобождаемых и освобожденных территориях предстоит провести много восстановительных работ.

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Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с Путиным сообщил о том, что перед Россией стоит серьезная задача по подготовке ДНР, ЛНР и освобождаемых территорий к зиме. Он отметил, что работа над этим вопросом уже ведется.

«Очень серьезная задача стоит по подготовке к зиме республик ДНР, ЛНР и освобождаемых и освобожденных территорий. Мы работаем по направлению и подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается», - отметил Шульгинов, как передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва и Вашингтон не контактируют по теме Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что страны обсуждают только технические вопросы, официальных переговоров на тему сложившейся ситуации не было.