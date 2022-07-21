Глава МИД Венгрии находится в Москве с рабочим визитом

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто находится в Москве с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Венгрии в российской столице.

Ранее Сийярто по итогам встречи с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом заявил, что не откажется от ордена Дружбы, который вручил ему российский коллега Сергей Лавров. Он объяснил свой поступок тем, что орден был получен в мирных обстоятельствах.

Между тем правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

После начала спецоперации многие страны начали вводить санкции против России. Уже к началу марта РФ стала мировым лидером по числу введенных против нее ограничений.