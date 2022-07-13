Венгрия ввела режим ЧП в области энергетики

Ранее сообщалось, что премьер страны в среду проводит совещание с кабмином, на котором обсуждаются вопросы роста цен на энергоносители.

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Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Об этом рассказал на правительственном брифинге глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

«Для защиты венгерских семей и энергоснабжения наподобие многих других стран венгерское правительство объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики», - подчеркнул он в ходе брифинга, который транслировал канал М1.

Ранее пресс-секретарь премьера Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши сообщил, что премьер в среду, 13 июля, проводит совещание с кабмином, на котором обсуждаются вопросы роста цен на энергоносители и проблемы с энергоснабжением в Европе.

Несколькими днями ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему страна не может отказаться от закупок нефти и газа из России. Ключевым моментом является невозможность физически заместить российские энергоресурсы. Сийярто отметил, что «в настоящий момент наш ответ - нет», поясняя «так как это физически невозможно».