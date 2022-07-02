Украинского пограничника задержали после взятки за выезд из страны

Пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия на Украине военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 тысяч долларов.

© Фото: DPSU_ua, Twitter

Украинского пограничника задержали в Винницкой области, его подозревают в получении взятки в размере десяти тысяч долларов от мужчины, который хотел уехать из страны. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

«Пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 тысяч долларов США за беспрепятственное пересечение государственной границы», - указано в публикации.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент РФ Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие.

В день начала СВО украинские власти ввели на территории страны режим военного положения, позже глава государства Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Таким образом военнообязанным мужчинам нельзя уезжать с территории Украины.

Ранее сложивший оружие украинский пограничник рассказал о бесчинствах радикалов и объяснил, почему боевикам националистических батальонов боялись перечить.