Со слов украинского пограничника, боевики националистических батальонов отличались не только радикальной идеологией, но и пристрастием к алкоголю и наркотикам.

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Бойцов украинских националистических батальонов можно было отличить по шевронам и нашивкам со свастикой. Таких боевиков боялись даже кадровые военнослужащие ВСУ. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал сложивший оружие украинский пограничник Александр Черваков. Сержант рассказал о своем отношении к националистической идеологии и почему никто не решался перечить радикалам.

«Это ребята, которые восемь лет грабили, убивали, кого хотели. Какое к ним можно быть отношение? Для них выпустить рожок в толпу людей, как нам с вами друг на друга посмотреть. Их все боялись», - рассказал пограничник корреспонденту «Звезды».

Боевики вели себя, как хотели, добавил он. Националисты могли курить выпивать и употреблять наркотики. На момент начала специальной военной операции, мужчина находился на больничном. Появляться в расположении части Александр отказался, несмотря на угрозы тюрьмой. Задержали мужчину на границе с Россией. Черваков собирался перебраться к другу в Тулу.