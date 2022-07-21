Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбои

При входе в приложение у пользователей всплывало окно с сообщением о временном отсутствии доступа к приложению.

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Клиенты мобильного банка «Сбербанк Онлайн» зафиксировали сбои в работе приложения. Так, при входе в сервис у пользователей всплывало окно с сообщением о временном отсутствии доступа к приложению и просьбой войти снова через 15 минут.

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации», - сообщил «Сбер» у себя в Telegram.

Ранее Сбербанк предупредил, что приложение под названием «Сбербанк онлайн сайт», попавшее в App Store, является мошенническим. В организации также напомнили, что в связи с ограничениями приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store.