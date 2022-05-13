Сбербанк предупредил о появлении мошеннического приложения в App Store

В организации напомнили, что в связи с ограничениями приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store.

© Фото: pixabay.com

Сбербанк предупредил, что приложение под названием «Сбербанк онлайн сайт», попавшее в App Store, является мошенническим. В качестве разработчика приложения указан Said Akhmedov, а в описании к нему сказано, что ресурс предназначен для моментального входа «в сайт сбербанка онлайн».

«Будьте бдительны, это не официальное приложение "Сбера", а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой. Пожалуйста, будьте внимательны - мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских», - сообщила пресс-служба банка в беседе с РИА Новости.

В организации также напомнили, что в связи с ограничениями приложение «Сбербанк Онлайн» не доступно для обновления и скачивания в магазине App Store. Вместе с тем все ранее установленные приложения Сбербанка продолжают работать. В компании добавили, что пользователи Android могут установить приложение, но только с официального сайта Сбербанка, в зарубежных магазинах приложений оно недоступно.

Ранее в Сбербанке заявили, что финансовая организация подвергается массовым кибератакам. Зампред правления Сбербанка рассказал, что одна из мощнейших атак на инфраструктуру банка состояла из более чем 27 тысяч устройств.