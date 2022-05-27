В посольстве РФ призвали США к диалогу в области нераспространения ОМУ

В диппредстве напомнили, что Россия располагает неопровержимыми данными, согласно которым США причастны к созданию на Украине сети военно-биологических лабораторий.

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В посольстве России в Соединенных Штатах призвали американскую сторону начать вести взаимовыгодный и профессиональный диалог в области нераспространения оружия массового уничтожения. Посольством была отмечена очередная попытка безосновательно обвинить Россию в создании угрозы международной безопасности.

Сообщается, что данные заявления прозвучали от старшего заместителя госсекретаря Бонни Дженкинс, «приуроченные к открытым консультациям в рамках Всеобъемлющего обзора осуществления резолюции СБ ООН 1540 - одного из ключевых инструментов по борьбе с распространением оружия массового уничтожения» (ОМУ).

«Коллегам следовало бы перестать использовать профильные площадки в сфере контроля над вооружения и нераспространения для сведения политических счетов и раскручивания русофобской истерии», - приводится обращение в Telegram-канале посольства РФ.

В российском диппредстве указали на то, что Минобороны России «располагает неопровержимыми свидетельствами создания Вашингтоном сети военно-биологических лабораторий на территории Украины».

«Напоминаем, что именно Соединенные Штаты своими действиями подрывают глобальный режим нераспространения ОМУ», - отметили в посольстве России в США.

Ранее в дипломатическом представительстве России в США подчеркнули, что Соединенные Штаты являются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, которая не уничтожила свой арсенал отравляющих веществ. Тогда в посольстве РФ призвали США уничтожить свое химическое оружие.