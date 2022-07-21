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Песков заверил, что у Путина все хорошо со здоровьем

Елизавета Потейчук
12:53 21.07.2022
Официальный представитель Кремля отметил, что западные и украинские СМИ в последнее время вбрасывали утки насчет состояния здоровья российского президента.
Песков заверил, что у Путина все хорошо со здоровьем
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что состояние здоровья у главы государства Владимира Путина хорошее. Таким образом он ответил на вопрос о том, как себя чувствует президент после саммита в Тегеране, так как в здании были включены кондиционеры, и Путин начал покашливать.

«У него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные "специалисты" и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента, это не что иное как утки», - отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что формат проведения прямой линии с российским лидером в этом году будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора. Официальный представитель Кремля указал на изменчивость ситуации с коронавирусом в мире и необходимость оглядываться на специалистов.

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