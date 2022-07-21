Минобороны России: уничтожено шесть украинских складов с вооружением и боеприпасами за сутки

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков также сообщил о поражении девяти украинских пунктов управления, включая штаб-квартиру СБУ в Краматорске.

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В Минобороны России сообщили об уничтожении шести украинских складов с вооружением и боеприпасами за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его словам, склады входят в перечень объектов, уничтоженных за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

«Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и города Николаева», - заметил Конашенков.

Также, по словам Игоря Конашенкова, были поражены девять украинских пунктов управления, включая пункт управления 59-й бригады морской пехоты в городе Николаев - там размещались иностранные наемники. Досталось и пункту управления 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Артемовска, а также штаб-квартире СБУ в Краматорске.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и суточные результаты контрбатарейной борьбы. В ее ходе были поражены вражеская батарея РСЗО «Ураган», батарея САУ «Акация» с РЛС контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области.

Также были поражены восемь украинских взводов РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Соледар, Звановка, Кирово, Красное, Платоновка (ДНР), Доброполье (Запорожская область) и Широкое (Николаевская область).

Еще Вооруженные силы России поразили девять украинских артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30. Это произошло в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Новомихайловка, Константиновка, Клещеевка Георгиевка в ДНР, Новопавловка и Веселое в Запорожской области, а также Доброе в Николаевской области.

Также Конашенков сообщил об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов