Захарова рассказала о «незавидной судьбе» украинских беженцев в Европе

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Украинских беженцев в Европе ждет «незавидная судьба», в то время как на освобожденных территориях налаживается жизнь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Европа не знает, что делать с миллионами наводнивших ее беженцев, жители некоторых стран выражают свое недовольство, а мигранты из других государств требуют уравнять их в правах с украинцами. Захарова также отметила, что миллионы «рвущихся в Европу» людей наконец-то там оказались, но без работы, чувствуя себя потерянными и зависимыми, ловя на себе недовольные взгляды прохожих.

«В то время, как на освобожденных территориях налаживается жизнь, развивается (впервые за тридцать лет) собственная инфраструктура, и люди без страха могут заниматься своими делами, "беженцев" в Европе ждет совсем другая - незавидная - судьба», - заявила представитель МИД.

Ранее в Польше отменили пособия прибывшим в конце февраля беженцам с Украины. Власти аргументировали это тем, что люди уже адаптировались и могут устроиться на работу.