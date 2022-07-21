РИА Новости: расчеты РСЗО HIMARS на Украине укомплектованы военными НАТО

По данным источника в силовых структурах РФ, минимум две HIMARS находятся в Херсоне, остальные - на территории Донбасса.

© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress

Реактивные системы залпового огня HIMARS производства США, которые в настоящее время работают в южном направлении на Украине, управляются инструкторами НАТО и американскими военными. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, минимум две HIMARS находятся в Херсоне, остальные - на территории Донбасса.

Более того, наведение на цель происходит через американские военные спутники, сразу после пуска установка быстро меняет дислокацию, без возвращения к предыдущей позиции. Источник добавил, что каждый залп прикрывается такими РСЗО, как «Ураган» или «Смерч», которые призваны «насытить российские ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS».

«Украинские расчеты РСЗО "Смерч" и "Ураган", которые участвуют в совместном ударе, ничего не знают о совместной работе с HIMARS и даже зачастую не в курсе, что выступают прикрытием для пусков HIMARS. В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», - сказал представитель российского силового ведомства.

Ранее в администрации Херсонской области сообщили, что Антоновский мост, о повреждениях которого сообщалось днем ранее, вновь подвергся бомбежке со стороны ВСУ. Так, украинские военные попытались нанести удар по мосту ракетами HIMARS.