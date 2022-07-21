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Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги

Елизавета Потейчук
11:16 21.07.2022
Вместе с тем правительству Италии было поручено выполнять текущие обязанности.
Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги
© Фото: Roberto Monaldo, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку и передал прошение об уходе со своего поста президенту страны Серджо Маттарелле. Отмечается, что глава государства принял отставку премьера, при этом правительству Италии было поручено выполнять текущие обязанности.

«Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после обсуждения ситуации, сложившейся после голосования в Сенате, передал прошение об отставке своего правительства. Президент республики принял это к сведению, правительству поручено выполнять текущие обязанности», - цитирует ТАСС заявление Маттарелле.

Напомним, 14 июля Марио Драги объявил совету министров, что покидает свой пост. Он сказал, что не видит условий для работы своего кабинета, потому что «больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента создания».

Вопрос о сохранении поста премьер-министра Италии у Драги стал актуальным после того, как входящее в правящую коалицию «Движение пять звезд» отказалось участвовать в голосовании в Сенате по предложению о финансовой помощи страдающим от инфляции гражданам и компаниям.

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