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Дмитрий Медведев назвал одиннадцать «грехов России»

Тимур Шерзад
14:14 20.07.2022
Опубликованный Медведевым «список грехов» - шуточная реакция на излюбленный в наши времена прием западных политиков обвинять Россию в собственных внутренних проблемах и неудачах. 
Дмитрий Медведев назвал одиннадцать «грехов России»
© Фото: Правительство России, Globallookpress
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Заместитель председателя Совбеза Медведев опубликовал на своем telegram-канале список из 11 «грехов России». 

Опубликованный Медведевым «список грехов» - шуточная реакция на излюбленный в наши времена прием западных политиков обвинять Россию в собственных внутренних проблемах и неудачах. 

Первым номером среди «грехов» идет безумное подорожание бензина в Соединенных Штатах и у их ближайших союзников. Следом - рост цен на продукты питания в мире. 

Дмитрий Медведев иронически перечисляет и другие проблемы стран Запада - от путающегося во всем президента США до не уважаемого даже Украиной канцлера ФРГ.  

Список заканчивается гиперболизацией вроде вины России в убийстве Цезаря в Древнем Риме или падения не Землю уничтожившего динозавров метеорита. Она имеет целью показать абсурдность привычки западных стран видеть во всем вину нашей страны. 

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что географические задачи спецоперации теперь не ограничиваются Донбассом.

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