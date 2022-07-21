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Через препятствия по бездорожью: как проходят учения мотострелкового батальона Северного флота

Елена Сивонен
Игнат Далакян
00:55 21.07.2022
В ходе боевой подготовки экипажи меняются местами, пересаживаясь с одного вида техники на другой, чтобы могли быть взаимозаменяемыми.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мастер-класс от механиков-водителей с опытом, который молодым контрактникам мотострелкового батальона Северного флота еще только предстоит наработать. Поэтому тренировки по вождению боевых машин сейчас ежедневные. Ведь есть те, кто впервые сидит за рычагами и пока лишь в теории знает, какая техника и какими возможностями обладает.

«Когда я первый раз сел, я боялся, что техника заглохнет, и потом заводить ее было бы очень долго. Поэтому испытывал волнение, да», - поделился заместитель командира роты по военно-политической работе мотострелкового батальона Северного флота Михаил.

Маршрут далеко не самый легкий. С разным рельефом местности, по бездорожью пять километров. Дистанцию со всеми ее испытаниями проходим вместе с молодым экипажем.

Полоса препятствий - это огромный круг протяженностью в несколько километров. И если по прямой мы идем достаточно быстро, то перед препятствием, а как раз впереди, так называемая змейка, механик-водитель начнет сбавлять обороты.

Армейская змейка почти лабиринт с перепаханным полем и перепадами высот. Увязнуть гусеницам здесь проще простого. Но механики-водители едут ювелирно, не отставая друг от друга.

Из эскарпа, то есть противотанкового рва, ощущение, что машины выпрыгивают на полном ходу. Но и это не все. Впереди минновзрывное заграждение, колейный мост, косогор.

Теперь в ходе боевой подготовки экипажи еще меняют местами, пересаживая с одного вида техники на другой, чтобы могли быть взаимозаменяемыми. Такие изменения в курс практических занятий старшие товарища внесли с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации.

«Главное не спешить просто и все. А потом уже опыта больше наберемся, будет все лучшего получаться намного», - рассказал старший механик-водитель мотострелкового батальона Северного флота Александр.

Норматив 5 километров за 5 минут молодые контрактники еще не сдают. Пока другая задача - развить понимание того, как может повести себя машина в различных ситуациях, и что делать в случае нештатных. Ведь есть дорога или ее нет - за рычагами каждый механик-водитель должен чувствовать себя, как рыба в воде.

Ранее на «Звезде» показывали, как в Мурманске обучают военнослужащих по контракту. На протяжении двух с половиной недель в Мурманске полным ходом идет огневая подготовка для тех, кто только поступил на военную службу по контракту. 

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