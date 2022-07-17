Первые в огневой подготовке: как в Мурманске обучают военнослужащих по контракту

Летом в Мурманской области проведение боевой подготовки возможно практически круглосуточно благодаря полярному дню, который сейчас здесь в самом разгаре - солнце не заходит за линию горизонта даже ночью.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На протяжении двух с половиной недель в Мурманске полным ходом идет огневая подготовка для тех, кто только поступил на военную службу по контракту. Именно эти новобранцы сформируют будущий именной батальон. Как раз сейчас обсуждается инициатива о присвоении подразделениям наименований регионов.

Летом в Мурманской области проведение боевой подготовки возможно практически круглосуточно благодаря полярному дню, который сейчас здесь в самом разгаре - солнце не заходит за линию горизонта даже ночью.

Очередной боец спешит на позицию к автоматический гранатомету на станке АГС-17 «Пламя». Оно безотказное, огнем накрывает в шахматном порядке - и следа не оставит от пехоты противника.

«Я когда первый раз АГС увидел, Дашей назвал. Она очень хорошо у меня работает, в точку бьет. Слушается хорошо. Я с ней поговорю. На 1700 метров хорошо бьет, хорошая штука», - рассказал об оригинальном подходе гранатометчик мотострелкового батальона Северного флота Иван.

В учебном центре создали имитацию боя в городских условиях. Здесь уже требуется другая тактика. Она строится на скорострельности, быстрой смене позиций и сочетается с огневой мощью. Боевая подготовка теперь проводится с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине. Им с молодыми бойцами делятся старшие товарищи.

«Уже боевые конкретно офицеры дают свои знания, прям серьезный такой багаж знаний. Я даже очень сильно удивлен многим вещам, которые они преподают. В общем и целом, я доволен», - поделился пулеметчик мотострелковой бригады Северного флота Владислав.

На танкодроме удивление не скрывают экипажи МТЛБ и КамАЗов. Их впервые меняют местами, чтобы они ощутили преимущества каждого типа боевых машин. И механики-водители принимают этот вызов, набирая почти рекордную скорость на полосе препятствий, будто участвуют в трофи-рейде, где соревнуются по преодолению бездорожья на полноприводных автомобилях, специальных внедорожных мотоциклах или квадроциклах.

«Водители учатся водить не только свою технику, которая закреплена за ними, а с гусеничной на колесную и обратно. Чтобы водители были взаимозаменяемы и готовы выполнить боевую задачу», - сказал командир роты мотострелкового батальона Северного флота Андрей.

Совершенствуют боевую выучку и танкисты Северного флота. У них теперь тоже иная специфика ведения и отражения атаки. В том числе из закрытых позиций, когда огонь корректируют БПЛА, которые в армии применяют уже повсеместно.

Вершиной мастерства, как говорят танкисты, является «боевая карусель». Когда один прикрывает, а другой атакует. При этом оба постоянно меняют огневые позиции, чтобы ввести врага в заблуждение. Несмотря на густое облако дыма, танкисты попадают по мишеням, находящимся на расстоянии полтора километра.

Ранее в Хабаровском крае состоялись тактико-специальные учения с военнослужащими инженерного соединения ВВО. Темой стало разминирование путей движения техники. Военнослужащие обнаружили условно заминированный участок местности с минно-взрывными заграждениями. Военнослужащие принялись готовить проход для боевых машин через «заминированное» поле. После этого на колонну напали условные диверсанты. Их действия блокировало подразделение антитеррора, которое прикрывал бронетранспортер.