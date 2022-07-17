Армия Армия Армия

Первые в огневой подготовке: как в Мурманске обучают военнослужащих по контракту

Елена Сивонен
Максим Крюков
23:00 17.07.2022
Летом в Мурманской области проведение боевой подготовки возможно практически круглосуточно благодаря полярному дню, который сейчас здесь в самом разгаре - солнце не заходит за линию горизонта даже ночью.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На протяжении двух с половиной недель в Мурманске полным ходом идет огневая подготовка для тех, кто только поступил на военную службу по контракту. Именно эти новобранцы сформируют будущий именной батальон. Как раз сейчас обсуждается инициатива о присвоении подразделениям наименований регионов.

Летом в Мурманской области проведение боевой подготовки возможно практически круглосуточно благодаря полярному дню, который сейчас здесь в самом разгаре - солнце не заходит за линию горизонта даже ночью.

Очередной боец спешит на позицию к автоматический гранатомету на станке АГС-17 «Пламя». Оно безотказное, огнем накрывает в шахматном порядке - и следа не оставит от пехоты противника.

«Я когда первый раз АГС увидел, Дашей назвал. Она очень хорошо у меня работает, в точку бьет. Слушается хорошо. Я с ней поговорю. На 1700 метров хорошо бьет, хорошая штука», - рассказал об оригинальном подходе гранатометчик мотострелкового батальона Северного флота Иван.

В учебном центре создали имитацию боя в городских условиях. Здесь уже требуется другая тактика. Она строится на скорострельности, быстрой смене позиций и сочетается с огневой мощью. Боевая подготовка теперь проводится с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине. Им с молодыми бойцами делятся старшие товарищи.

«Уже боевые конкретно офицеры дают свои знания, прям серьезный такой багаж знаний. Я даже очень сильно удивлен многим вещам, которые они преподают. В общем и целом, я доволен», - поделился пулеметчик мотострелковой бригады Северного флота Владислав.

На танкодроме удивление не скрывают экипажи МТЛБ и КамАЗов. Их впервые меняют местами, чтобы они ощутили преимущества каждого типа боевых машин. И механики-водители принимают этот вызов, набирая почти рекордную скорость на полосе препятствий, будто участвуют в трофи-рейде, где соревнуются по преодолению бездорожья на полноприводных автомобилях, специальных внедорожных мотоциклах или квадроциклах.

«Водители учатся водить не только свою технику, которая закреплена за ними, а с гусеничной на колесную и обратно. Чтобы водители были взаимозаменяемы и готовы выполнить боевую задачу», - сказал командир роты мотострелкового батальона Северного флота Андрей.

Совершенствуют боевую выучку и танкисты Северного флота. У них теперь тоже иная специфика ведения и отражения атаки. В том числе из закрытых позиций, когда огонь корректируют БПЛА, которые в армии применяют уже повсеместно.

Вершиной мастерства, как говорят танкисты, является «боевая карусель». Когда один прикрывает, а другой атакует. При этом оба постоянно меняют огневые позиции, чтобы ввести врага в заблуждение. Несмотря на густое облако дыма, танкисты попадают по мишеням, находящимся на расстоянии полтора километра.

Ранее в Хабаровском крае состоялись тактико-специальные учения с военнослужащими инженерного соединения ВВО. Темой стало разминирование путей движения техники. Военнослужащие обнаружили условно заминированный участок местности с минно-взрывными заграждениями. Военнослужащие принялись готовить проход для боевых машин через «заминированное» поле. После этого на колонну напали условные диверсанты. Их действия блокировало подразделение антитеррора, которое прикрывал бронетранспортер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:58 В стране и мире
На месте крушения Ан-12 в Греции нашли тела семерых человек
22:30 В стране и мире
Видео
Большая польская мечта: зачем в Варшаве хотят «расчленить» Россию и Украину
21:42 В стране и мире
статья
Новая модель экономики: как Россия собирается ответить на санкционные вызовы Запада
18:21 Армия
Видео
Освободить Северск и Соледар: как проходит продвижение союзных войск в ДНР
16:50 Вопросы истории
Видео
Поисковики узнали настоящую дату начала Сталинградской битвы
Популярное
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Видео
Раскрыта роль Шойгу в помощи осетинским беженцам в 1992 году
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.