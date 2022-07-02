Огнем боевых машин: кадры «фланговой стрельбы» из танков и БТР по позициям ВСУ
Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и БТР-82А морской пехоты по позициям ВСУ в ходе спецоперации по защите народных республик Донбасса.
«Экипажи танков и бронетранспортеров уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки и опорные пункты ВСУ в условиях применения противником противотанковых средств поражения», - отметили в МО РФ.
На опубликованных кадрах экипажи боевых машин подавляют вражеские огневые точки и меняют позиции, используя рельеф местности и естественные укрытия.
Танкисты применили сложный тактический элемент - «фланговую стрельбу», когда огонь ведется в движении, что дает возможность повысить выживаемость техники в ходе боевых действий.
Ранее МО РФ показало видео уничтожения танка ВСУ российским беспилотником. Боевая машина работала из укрытия в промышленной застройке, где его обнаружил БПЛА.
По последним данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции удалось уничтожить 3 873 танка и других боевых бронемашин.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.