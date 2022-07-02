Армия Огнем боевых машин: кадры «фланговой стрельбы» из танков и БТР по позициям ВСУ Анна Назайкина Такой вид стрельбы - это сложный тактический элемент, когда огонь ведется в движении, что дает возможность повысить выживаемость техники в ходе боевых действий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ и БТР-82А морской пехоты по позициям ВСУ в ходе спецоперации по защите народных республик Донбасса. «Экипажи танков и бронетранспортеров уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки и опорные пункты ВСУ в условиях применения противником противотанковых средств поражения», - отметили в МО РФ. На опубликованных кадрах экипажи боевых машин подавляют вражеские огневые точки и меняют позиции, используя рельеф местности и естественные укрытия. Танкисты применили сложный тактический элемент - «фланговую стрельбу», когда огонь ведется в движении, что дает возможность повысить выживаемость техники в ходе боевых действий. Ранее МО РФ показало видео уничтожения танка ВСУ российским беспилотником. Боевая машина работала из укрытия в промышленной застройке, где его обнаружил БПЛА. По последним данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции удалось уничтожить 3 873 танка и других боевых бронемашин. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика