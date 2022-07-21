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Очередной транш: страны ЕС согласовали выделение 500 миллионов евро для ВСУ

Марина Крижановская
00:13 21.07.2022
Указывается, что ЕС «остается сосредоточенным и стойким вместе с партнерами в своей поддержке Украине».
Очередной транш: страны ЕС согласовали выделение 500 миллионов евро для ВСУ
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Glballookpress
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Европейский союз принял коллективное решение о выделении очередного денежного транша Украине. Сообщается, что на поддержку вооруженных сил Украины будет выделено полмиллиарда евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Государства-члены Евросоюза договорились о мобилизации пятого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро на дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил.  Евросоюз остается сосредоточенным и стойким вместе с партнерами в своей поддержке Украине», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что поставки оружия на Украину истощили ресурсы некоторых европейских стран. Чтобы восполнить нехватку и совместно наладить новые поставки, пишет испанская газета El Pais, ЕС планирует выделить еще полмиллиарда евро.

В этом порыве Евросоюз не останавливают ни угроза истощения собственных ресурсов, ни риск появления украинского оружия на черном рынке, ни ворох собственных внутриполитических проблем.

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