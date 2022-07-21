Очередной транш: страны ЕС согласовали выделение 500 миллионов евро для ВСУ
Европейский союз принял коллективное решение о выделении очередного денежного транша Украине. Сообщается, что на поддержку вооруженных сил Украины будет выделено полмиллиарда евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Государства-члены Евросоюза договорились о мобилизации пятого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро на дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил. Евросоюз остается сосредоточенным и стойким вместе с партнерами в своей поддержке Украине», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Ранее сообщалось, что поставки оружия на Украину истощили ресурсы некоторых европейских стран. Чтобы восполнить нехватку и совместно наладить новые поставки, пишет испанская газета El Pais, ЕС планирует выделить еще полмиллиарда евро.
В этом порыве Евросоюз не останавливают ни угроза истощения собственных ресурсов, ни риск появления украинского оружия на черном рынке, ни ворох собственных внутриполитических проблем.