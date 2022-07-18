На грани истощения: как ЕС согласовал новый пакет помощи Украине на 500 млн евро

ЕС одобрил уже пятый по счету транш помощи Киеву. И все это на фоне рекордной инфляции, роста цен на продукты и топливо.

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Ни угроза истощения собственных ресурсов, ни риск появления украинского оружия на черном рынке, ни ворох собственных внутриполитических проблем не останавливают Евросоюз от новых поставок оружия Киеву. Сегодня министры иностранных дел 27 стран-участников объединения согласовали пятый пакет военной помощи на Украине на общую сумму 500 миллионов евро.

«Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей. Приветствую политическое соглашение Евросовета о пятом транше Украине в рамках EPF. Военная поддержка ЕС Украины теперь составляет 2,5 миллиарда евро», - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель

Предыдущие поставки были рассчитаны на семь лет, но израсходованы за пять месяцев. Так сегодня стало известно об уничтожении первой польской самоходной гаубицы Krab. Всего Польша - второй после США поставщик Киеву оружия - подписала контракт на поставку 50 таких машин и обучила обращению с ними как минимум 100 украинских военных.

В саму же Польшу сегодня прибыла первая партия американских танков Abrams. Контракт на покупку 250 таких машин Варшава подписала с Вашингтоном еще в апреле. А в минувшую пятницу министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что достигнута договоренность на поставку еще больше сотни танков. Только уже не новых, а подержанных.

«Эти танки увеличат боеспособность нашей армии. Польша станет танковой державой. На Украине продолжается конфликт, в котором используется и артиллерия, и танки. И поставка самых современных таких машин станет деморализующим фактором для российской агрессии», - заявил Блащак.

Необходимость в новой, более современной технике в Польше возникла после того, как старую, отслужившую свое технику было решено передать Украине. Танки РТ-91 - модификация еще советского Т-72М1 - выпускались по лицензии в Польше в 90-е годы и с тех пор с каждым годом морально устаревали без должного обслуживания.

«Они передают те танки, на которых уже вышли гарантийные сроки. Польша понимает, что их все равно в течение одной-двух недель российские ПЗРК уничтожат, поэтому они их и продают. Сами же пытаются укомплектоваться более новыми средствами вооружения. Тем более, что Америка им обещает на это скидки», - рассказал военный эксперт Роман Насонов.

Но даже американскую технику российские военные методично уничтожают. Накануне высокоточным оружием нанесен удар по складу на одном из промышленных предприятий Одессы, в котором хранились переданные США противокорабельные ракеты Harpoon. А в ДНР выведена из строя реактивная система залпового огня HIMARS. Выставка захваченных при освобождении завода «Азовсталь» западных трофеев открылась в Мариуполе.

«Большая часть той техники, которая находится здесь, пришла своим ходом. Часть из них уже принимает участие в боевых действиях по освобождению Донбасса, остальная по возможности будет отремонтирована, поставлена в строй Народной милицией и совместно с РФ будет освобождать территорию Донбасса»,- заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Тем временем поставки оружия на Украину истощили ресурсы некоторых европейских стран. Чтобы восполнить нехватку и совместно наладить новые поставки, пишет испанская газета El Pais, ЕС планирует выделить еще полмиллиарда евро. Решение об этом, как сообщается, может быть принято уже на этой неделе.