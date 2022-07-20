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Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов

09:00 20.07.2022
Вместе с тем глава Минобороны дал указания по повышению оперативности уничтожения украинских беспилотников над приграничными с РФ районами.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу дал указания командующему группировкой «Запад» генерал-лейтенанту Андрею Сычевому по дальнейшему повышению оперативности уничтожения украинских беспилотников над приграничными с Россией районами. Кроме того, глава Минобороны РФ указал на необходимость жесткого пресечения обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов Украины с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы.

Руководитель оборонного ведомства сделал это во время инспекции российской группировки войск «Запад», участвующей в специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток». В частности, глава Минобороны России отметил усиление ударных возможностей группировки и дал указание на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов Донбасса и осуществляются поджоги полей с пшеницей и зерновых хранилищ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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