Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной
Сирийская Арабская Республика приняла решения разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.
«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины по этому поводу», - сообщает SANA со ссылкой на официальный источник в министерстве иностранных дел САР.
Кроме того, агентство отмечает, что Киев фактически разорвал отношения с Дамаском еще в 2018 году, когда отказал в продлении вида на жительство сирийским дипломатам, работающим в посольстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что совместная работа России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии и нахождение ими компромиссов привели к тому, что хребет международному терроризму там переломлен.