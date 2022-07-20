В стране и мире Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной Елизавета Потейчук Украина фактически разорвала отношения с Сирией в 2018 году, когда отказала в продлении вида на жительство сирийским дипломатам, работающим в посольстве в Киеве, отмечает пресса. © Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Сирийская Арабская Республика приняла решения разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. «Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины по этому поводу», - сообщает SANA со ссылкой на официальный источник в министерстве иностранных дел САР. Кроме того, агентство отмечает, что Киев фактически разорвал отношения с Дамаском еще в 2018 году, когда отказал в продлении вида на жительство сирийским дипломатам, работающим в посольстве.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что совместная работа России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии и нахождение ими компромиссов привели к тому, что хребет международному терроризму там переломлен.

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