Путин заявил, что работа РФ, Ирана и Турции переломила хребет международному терроризму

По словам Путина, работа РФ, Ирана и Турции привели к тому, что свыше 90% сирийской территории контролируются официальными властями.

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Совместная работа России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии и нахождение ими компромиссов привели к тому, что хребет международному терроризму там переломлен. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам встречи астанинской «тройки».

«Работа в целом продолжается. Хочу еще раз подчеркнуть: совместная работа этой "тройки" - Россия-Турция-Иран, - поиск и нахождение компромиссов и привели к тому, что свыше 90% сирийской территории контролируются официальными властями, и к тому, что все-таки хребет международному терроризму мы там переломили», - заявил российский президент.

Президент Российской Федерации подчеркнул, что это большой результат именно совместной работы.

Ранее Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономики, в результате чего возникла договоренность об использовании национальных валют в торговле между Российской Федерацией и Ираном. По словам российского лидера, переговоры с Ираном состоялись продуктивные.