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Инспектор сухопутных войск Бундесвера, генерал-лейтенант Альфонс Маис выразил мнение, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами. Кроме того, военнослужащий призвал избегать недооценку российской армии и указал, что украинский кризис - это конфликт «на истощение и изматывание сил».

«Благодаря превосходству в артиллерии российская армия продвигается вперед километр за километром», - отметил Маис в интервью газете Handelsblatt.

Кроме того, генерал-лейтенант заметил, стоит вопрос в том, сколько Украине удастся продержаться в плане личного состава. По его словам, в ходе противостояния Вооруженным Силам России удастся многому научиться.

Напомним, в посольстве России в США заявили, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Россия «возвращает мир на освобожденные территории Украины». В дипмиссии указали, что вся страна поднялась для оказания помощи городам Украины.