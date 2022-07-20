Посольство РФ в США заявило, что Россия возвращает мир на освобожденные территории Украины

В дипмиссии указали, что для оказания помощи городам Украины «поднялась вся страна».

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В ходе спецоперации по защите Донбасса Россия «возвращает мир на освобожденные территории Украины». Об этом заявили в посольстве России в США. Именно так российские дипломаты прокомментировали обвинения Вашингтона в якобы намерениях Москвы «аннексировать украинские территории».

«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», - говорится в сообщении посольства в Telegram.

В дипмиссии указали, что вся страна поднялась для оказания помощи городам Украины. При этом проявить поддержку захотели не только органы власти и общественные организации, но и неравнодушные россияне, добавили в посольстве. Вместе с тем в стране продолжается восстановление гражданской инфраструктуры, жилья и социальных объектов, а также поставки гуманитарной помощи.

Ранее, в четверг, посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину по соображениям безопасности. Также в посольстве предостерегли американцев от участия в организованных мероприятиях и от нахождения возле крупных скоплений людей.