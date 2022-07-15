Американское посольство призвало граждан США покинуть Украину

В дипмиссии посоветовали воздержаться от поездок в эту страну в ближайшее время.

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В четверг посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину по соображениям безопасности. Кроме того, там посоветовали воздержаться от поездок в эту страну в ближайшее время.

«Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а уже находящихся на Украине - немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно», - говорится в сообщении дипмиссии.

Также в посольстве предостерегли американцев от участия в организованных мероприятиях и от нахождения возле крупных скоплений людей. Якобы существует некая «ракетная угроза». Дипломаты советуют согражданам «немедленно искать укрытие» при взрывах или воздушной тревоге, а также не приближаться к обломкам при ракетных обстрелах.

Напомним, накануне российские дипломаты в Бразилии получили посылку с неизвестным содержимым. После обнаружения ее уничтожили взрывотехники. Сейчас полиция изучает что в ней находилось. Работа дипмиссии продолжается в нормальном режиме.