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Атака на подавление: кадры штурма опорного пункта ВСУ подразделениями ВДВ

07:00 20.07.2022
Расчеты минометов и экипажи танков наносили удары по опорному пункту ВСУ, тем самым поддерживая штурмовые действия десантников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Так, подразделение ВДВ совершили марш на боевых машинах десанта в назначенный район и осуществили штурм опорного пункта украинской армии, развернувшись в боевые порядки.

Десантники при овладении опорным пунктом подавили огневые точки, технику и вооружение ведя огонь из вооружения БМД, противотанковых ракетных комплексов и переносных огнеметов. Более того, расчеты минометов и экипажи танков наносили удары по опорному пункту ВСУ, тем самым поддерживая штурмовые действия десантников.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы Ми-28, Ми-8 и Ми-35 в ходе спецоперации на Украине. Каждый маршрут следования «Ночных охотников» до целей уникален и не повторяет предыдущий. Стандартный арсенал вооружения Ми-28 - 30-миллиметровая скорострельная пушка и четыре блока по два с каждого борта с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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