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Поддержка с воздуха: кадры боевой работы Ми-28, Ми-8 и Ми-35 в ходе спецоперации на Украине

Анатолий Бородкин
05:00 20.07.2022
Каждый маршрут следования «Ночных охотников» до целей уникален и не повторяет предыдущий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сразу после посадки, как только винты ударных Ми-28 перестают вращаться, техники пополняют боезапас. Он у «Ночного охотника» всегда должен быть полным. Единственное, что может измениться в этом железном правиле - ассортимент ракет. В зависимости от задачи неуправляемые могут сменить на управляемые и наоборот, больший калибр - на меньший.

Стандартный арсенал вооружения «Ночного охотника». 30-миллиметровая скорострельная пушка и четыре блока, по два с каждого борта, с неуправляемыми ракетами. Меньшего и большего калибра. Летчики говорят, что последние используют сейчас чаще. Они предназначены для тяжелой бронетехники противника и особо укрепленных его районов.

Вообще машины без дела не простаивают. Запросы на поддержку наших мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за смену. Дневную или ночную. Сейчас поступили координаты батареи систем залпового огня ВСУ. Смешанная группа вертолетов - ударные Ми-28, транспортный Ми-8 с группой огневой поддержки и прикрывающий Ми-35 запускают двигатели.

Каждый маршрут следования «Ночных охотников» до целей уникален и не повторяет предыдущий. Даже если работать приходится в одном районе. Летчики и штурманы прорабатывают эти воздушные тропы для своих машин иногда часами. Но находят лазейки, и обходят зоны ПВО противника.

Неуправляемые С-13 уходят в заданный нашей разведкой квадрат, а ударные Ми-28 резко снижаются, отстреливают тепловые ловушки, делают резкий крен - 90 градусов и уходят из зоны поражения. Вертолеты без потерь и повреждений возвращаются на базу.

С командиром экипажа «Ночного охотника» Николаем мы встречались чуть больше месяца назад. Правда тогда он был за рычагами другого ударного вертолета - Ми-35. Выясняется, молодой летчик имеет квалификацию, которая позволяет ему управлять сразу тремя видами машин. Кроме уже упомянутых офицер может работать на Ми-24 - легендарном «Крокодиле». Говорит, что у каждого «Ми» свой характер, особенности, достоинства.

«Здесь на Ми-28-х обновленная прошивка, которая позволяет вводить координаты прямо в вертолет. То есть получается так, что машина сама высчитывает, мы вводим координаты и высоту цели и машина сама высчитывает место нанесения удара», - объяснил командир экипажа Ми-28 Николай.

Не успел освоить управление еще одной вертолетной легенды - Ми-8, сетует Николай. Сдал только теоретический курс. Первое чем займусь после Победы, уверенно говорит молодой асс - начну готовиться к практическому курсу летной подготовки «восьмерки». И обязательно сяду за ее рычаги.

Ранее экипажи ударных вертолетов Ка-29 смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России провели учение с выполнением практических ракетных пусков и пушечных стрельб на полигоне.

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