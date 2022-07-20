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В Кремле анонсировали ряд визитов Путина в зарубежные страны

Елизавета Потейчук
06:36 20.07.2022
При этом официальный представитель Кремля не уточнил конкретные направления поездок Путина.
В Кремле анонсировали ряд визитов Путина в зарубежные страны
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент России Владимир Путин планирует совершить несколько визитов в иностранные государства этой осенью. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вместе с тем официальный представитель Кремля не уточнил конкретные направления поездок Путина.

«В совсем ближайшей (перспективе - прим. ред.) - нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», - отметил Песков в беседе с ТАСС.

Напомним, 19 июля Владимир Путин посетил Тегеран с рабочим визитом. В Иране российский лидер провел три раунда двусторонних переговоров с президентом страны Ибрахимом Раиси и лидером Турции Реджепом Эрдоганом, а также принял участие в саммите «тройки» стран - гарантов сирийского урегулирования.

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