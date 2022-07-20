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«Очистка» кредитной истории: россиян предупредили о новой схеме мошенников

Марина Крижановская
05:47 20.07.2022
Отмечено, что для этого аферисты придумывают сложную многоходовку, равно как за деньги предлагают «обнулить» кредитную историю.
«Очистка» кредитной истории: россиян предупредили о новой схеме мошенников
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В России появился новый тип мошенников, предлагающих очистить кредитную историю. Это опция стала предлагаться по причине ужесточения политики банков по проверке потенциальных заемщиков.

Сообщается, что аферисты придумывают сложную многоходовку. Так, потенциальной жертве могут предложить заработать на нелегальном финансовом рынке торговли денежными единицами. Затем, по словам представителей Центробанка, жертве предлагают взять кредит.

«Клиента, как правило, "раскручивает" группа взаимосвязанных лиц. <...> а когда человек оказывается в долгах, в дело вступают "раздолжнители", псевдоюристы и т.п.», - приводят «Известия» комментарий от ЦБ России.

Также попавшему к мошенникам человеку предлагают за деньги «обнулить» кредитную историю.

«Кстати, сразу предупреждают, что услуга разовая, требуют оплату, после чего исчезают. При этом пострадавший остается не только с длинной историей своих долгов, но и без денег, которые заплатил аферистам», - приводит информацию издание.

Ранее Центральный банк предложил механизм отмены переводов на счета мошенников. В частности, предлагалось ввести двухдневный «период охлаждения», в течение которого будет возможность отменить транзакцию, если она была осуществлена на мошеннический счет.

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