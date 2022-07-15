Сокрушающий «Град»: как РСЗО ДНР ровняют с землей позиции украинских военных

На кадрах видно, как реактивные снаряды один за другим срываются с направляющих и устремляются ввысь и вперед, навстречу позициям украинских военных, чтобы сровнять их с землей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Донецкая Народная Республика продолжает боевые действия против украинских военных. В ходе специальной военной операции по врагу наносятся новые и новые огневые удары.

В этом противостоянии уверенно чувствует себя «рабочая лошадка» РСЗО - 122-мм система «Град». Съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Андреем Лазаревым во главе запечатлела работу донецкого «Града».

На кадрах видно, как реактивные снаряды один за другим срываются с направляющих и устремляются ввысь и вперед, навстречу позициям украинских военных, чтобы сровнять их с землей.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы еще более грозной системы «Ураган» - эта 220-миллиметровая установка точно так же уничтожает противника в ходе специальной военной операции.