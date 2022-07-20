Зарево над Элладой: опубликованы кадры мощных лесных пожаров около Афин

Местные власти уже отдали распоряжение об эвакуации как минимум четырех районов и больницы в Афинах.

© Видео: @owlinatree Twitter © Фото: @owlinatree Twitter

Лесной пожар во вторник напугал жителей Греции. Причиной послужил шквалистый ветер, который вызвал неконтролируемое распространение огня. Отмечается, что он бушевал в горном районе Пентели недалеко от Афин.

Огонь подошел вплотную к греческой столице. Сообщается, что местные власти «отдали приказ об эвакуации как минимум четырех районов и больницы».

Так, пользователь в соцсети Twitter поделилась видео, на котором запечатлен пригород и муниципалитет Агиа-Параскеви. Он расположен в северо-восточной части агломерации Афин. На ролике видно, что огонь вплотную подобрался к жилым домам.

Ранее «Звезда» показывала, как европейский континент справляется с жарой на фоне энергокризиса. Из-за рекордной жары в 15 департаментах Франции объявлен максимальный - красный - уровень опасности.

Почти неделю в стране бушуют пожары, которые повредили около 11 тысяч гектаров лесного массива. Из районов, охваченных огнем, эвакуировано около 15 тысяч человек. В то же время в Испании пожары уничтожили уже 20 тысяч гектаров леса. Более 500 человек скончались от жары.