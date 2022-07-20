В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зарево над Элладой: опубликованы кадры мощных лесных пожаров около Афин

Марина Крижановская
03:02 20.07.2022
Местные власти уже отдали распоряжение об эвакуации как минимум четырех районов и больницы в Афинах.
© Видео: @owlinatree Twitter © Фото: @owlinatree Twitter
Читайте нас на:

Лесной пожар во вторник напугал жителей Греции. Причиной послужил шквалистый ветер, который вызвал неконтролируемое распространение огня. Отмечается, что он бушевал в горном районе Пентели недалеко от Афин. 

Огонь подошел вплотную к греческой столице. Сообщается, что местные власти «отдали приказ об эвакуации как минимум четырех районов и больницы».

Так, пользователь в соцсети Twitter поделилась видео, на котором запечатлен пригород и муниципалитет Агиа-Параскеви. Он расположен в северо-восточной части агломерации Афин. На ролике видно, что огонь вплотную подобрался к жилым домам.

Ранее «Звезда» показывала, как европейский континент справляется с жарой на фоне энергокризиса. Из-за рекордной жары в 15 департаментах Франции объявлен максимальный - красный - уровень опасности.

Почти неделю в стране бушуют пожары, которые повредили около 11 тысяч гектаров лесного массива. Из районов, охваченных огнем, эвакуировано около 15 тысяч человек. В то же время в Испании пожары уничтожили уже 20 тысяч гектаров леса. Более 500 человек скончались от жары.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:31 В стране и мире
Видео
Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским
02:24 В стране и мире
Видео
Раскаленная Европа: как континент справляется с жарой на фоне энергокризиса
00:38 В стране и мире
Видео
«Есть перспективные направления»: Путин рассказал, как Россия будет сотрудничать с Ираном
20:53 В стране и мире
Видео
Большая тройка: о чем Путин говорил в ходе двусторонних встреч с лидерами Турции и Ирана
20:40 В стране и мире
Видео
Выгорело полностью: кадры последствий прямого попадания ВСУ в многоэтажку в Донецке
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.