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Председатель СК РФ поручил профильным вузам прекратить прием студентов в магистратуру

Ян Брацкий
00:27 02.07.2022
В минувшем месяце стало известно об исключении всех российских вузов из Болонской системы образования.
Председатель СК РФ поручил профильным вузам прекратить прием студентов в магистратуру
© Фото: Russian Investigative Committee, Global Look Press
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился прекратить прием студентов в магистратуры ведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение распространила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что прием студентов прекратят с нового учебного года. Мера коснется обучающихся по направлению «Юриспруденция», как очной, так и заочной формы. Обучение кадров продолжится исключительно в рамках программы специалитета.

«Современная система образования предполагает совершенно неподходящий формат подготовки квалифицированных кадров, тем более, когда речь идет о фундаментальной юридической науке. Ввиду того, что к сотрудникам СК России предъявляются высокие требования: они должны обладать исключительным профессионализмом и глубокими знаниями специальных областей права, подготовка специалистов такого уровня в рамках двухлетней программы не представляется возможной», - говорится в распространенном пресс-службой СК РФ заявлении.

В конце мая министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что страна будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования. Говоря о действующей Болонской системе, министр сказал, что это пройденный этап, а «будущее за собственной уникальной системой, в основе которой должны лежать национальные интересы».

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