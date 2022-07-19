В стране и мире В Кремле сообщили о наличии у Путина действующего приглашения на саммит G20 в Индонезии В Кремле сообщили о наличии у Путина действующего приглашения на саммит G20 в Индонезии. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Кремле сообщили о наличии у Путина действующего приглашения на саммит G20 в Индонезии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика