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В Ростовской области полыхают ангары на площади в 5 000 квадратных метров

Игнат Далакян
05:42 19.07.2022
По предварительной информации пострадавших нет.
В Ростовской области полыхают ангары на площади в 5 000 квадратных метров
© Фото: 61.mchs.gov.ru
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В Ростовской области горят ангары на площади в пять тысяч квадратных метров в семи километрах от села Пешково. Об этом сообщили в МЧС России.

«В 02:32 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Ростовская область, Азовский район, 7 км южнее села Пешково. Горят два сельскохозяйственных ангара на общей площади порядка 5 тыс. кв. м. В 04:53 мск пожар удалось локализовать», - сказал собеседник агентства ТАСС.

Как передает агентство, согласно предварительным данным пострадавших нет, в тушении участвуют 50 человек и 17 единиц техники.

Ранее в Краснодаре в районе Кубанской набережной произошел сильный пожар. В социальных сетях были опубликованы кадры с места возгорания, на которых можно увидеть поднимающийся столб дыма.

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