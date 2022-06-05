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Единственный в Херсонской области парк аттракционов открылся в Новой Каховке

15:31 05.06.2022
В честь открытия все карусели, а также вход в зоопарк были бесплатными.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На освобожденных территориях Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь. Накануне во втором по величине городе области на постоянной основе открылся детский парк аттракционов и зоопарк.

«Очень много родителей с детьми, атмосфера самая добрая. Лето, которое началось будет очень хорошим и все сложности нас миновали и минуют. Такое количество детей с родителями, такое количество тепла и улыбок редкое явление. То, что все бесплатно и аттракционы, зоопарк и мороженое, и подарки, это то самое малое, что мы можем подарить нашим детям, за которыми будущее» - сказал глава администрации Каховка Владимир Леонтьев.

Также он добавил, что с началом летних каникул аттракционы будут работать ежедневно. Данный парк является уникальным - он единственный во всей области. С открытием парковой зоны покататься на десятках аттракционов смогут дети не только Новой Каховки, но и всего района.

В честь дня открытия помимо бесплатного катания администрация Каховского района устроила для детей и их родителей настоящий праздник, аниматоры, конкурс детского рисунка и бесплатное мороженое мог получить каждый желающий. На аттракционы выстроилась очень большая очередь - жители давно ждали открытия этого парка.

«При Украине такого не было, а при вас есть. Так и должно быть» - сказал местный житель Андрей.

Зоопарк, расположенный в этом же парке, является частным, но благодаря помощи администрации города и района все желающие могут посмотреть и покормить зверей. В администрации пообещали, что и в дальнейшем будут продолжать практику устраивать такие праздники.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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