В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство РФ выделит семи миллиардов на восстановление самолетов

Марина Крижановская
23:19 20.07.2022
Отмечено, что в период 2022-2023 гг. необходимо восстановить не менее семи воздушных судов.
Правительство РФ выделит семи миллиардов на восстановление самолетов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Правительство России распорядилось выделить порядка семи миллиардов рублей на восстановление семи самолетов. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ  опубликован на портале правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минпромторгу России <...> на доработку и восстановление летной годности воздушных судов бюджетные ассигнования в размере 6 923 700 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду восстановление в 2022-2023 годах не менее семи воздушных судов», - сообщается в распоряжении.

Также Минпромторгу РФ предписано «осуществить контроль за целевым и эффективным использованием» бюджетных средств и предоставить доклады в Правительство РФ до 1 марта 2023 и до 1 марта 2024 гг.

Ранее «Звезда» показывала , как идет производство новых отечественных авиалайнеров на Дальнем Востоке. Уже с 2024 года на заводе планируют нарастить производство до 20 российских Superjet в год, что уже полностью сможет покрывать нужды авиаперевозчиков и пассажиров.

Самое главное - российская авиапромышленность не будет зависеть от поставок импортного оборудования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:16 В стране и мире
Пентагон: США и союзники уже передали 12 из 20 систем залпового огня HIMARS
19:48 В стране и мире
Видео
Московские ветеринары вылетели в Диксон, чтобы спасти белого медведя с банкой во рту
17:15 В стране и мире
Видео
Путин назвал бредом призывы Европы экономить воду и электричество
18:21 В стране и мире
Стали известны главные претенденты на пост премьера Британии
12:30 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении пусковой установки комплекса ВСУ Harpoon производства США
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.