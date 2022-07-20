Правительство РФ выделит семи миллиардов на восстановление самолетов

Отмечено, что в период 2022-2023 гг. необходимо восстановить не менее семи воздушных судов.

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Правительство России распорядилось выделить порядка семи миллиардов рублей на восстановление семи самолетов. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минпромторгу России <...> на доработку и восстановление летной годности воздушных судов бюджетные ассигнования в размере 6 923 700 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду восстановление в 2022-2023 годах не менее семи воздушных судов», - сообщается в распоряжении.

Также Минпромторгу РФ предписано «осуществить контроль за целевым и эффективным использованием» бюджетных средств и предоставить доклады в Правительство РФ до 1 марта 2023 и до 1 марта 2024 гг.

Ранее «Звезда» показывала , как идет производство новых отечественных авиалайнеров на Дальнем Востоке. Уже с 2024 года на заводе планируют нарастить производство до 20 российских Superjet в год, что уже полностью сможет покрывать нужды авиаперевозчиков и пассажиров.

Самое главное - российская авиапромышленность не будет зависеть от поставок импортного оборудования.