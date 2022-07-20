В Москву придут дождь, гроза и сильный ветер

Ожидается, что дождливая погода продержится в столице весь день.

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Утром 20 июля москвичей ожидает сырая погода и дождь с грозой. Также возможен сильный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

Жителей столицы попросили быть внимательными. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, завтра утром и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице», - опубликована информация в Telegram-канале ведомства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приходе сильной жары в некоторые российские регионы. Так, знойные дни придут в Архангельскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Челябинскую области, Камчатку, Коми и Якутию.