Вильфанд предупредил о сильной жаре в ряде регионов России

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В ближайшие дни сильная жара придет в ряд регионов России. В некоторых из них это негативно скажется на пожарной опасности. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Магаданской области, на Камчатке, востоке Коми, Архангельской области температура прогнозируется выше 30 градусов. Очень жарко и на Урале: в Екатеринбурге температура выше нормы на 4-5 градусов, в Челябинской, Курганской областях — до 36 градусов», — рассказал ТАСС Вильфанд.

Напомним, ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного депздрава Андрей Тяжельников рассказал, как пережить жару. По его словам, в знойные дни необходимо избегать физической активности, пить небольшими порциями в течение всего дня чистую воду, морс, квас или горячий чай.

Также в жаркую погоду необходимо открывать окна, использовать вентиляторы, кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха в закрытых помещениях. По словам врача, нужно принимать прохладный душ и избегать переедания.