В Госдепе США рассчитывают на возобновление работы «Северного потока-1»

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США рассчитывают на скорейшее возобновление работы российского газопровода «Северный поток - 1», так как он является фактором энергобезопасности в Европе в краткосрочной перспективе. Об этом заявил официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

«"Северный поток" был бы важным элементом этого... Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что "Газпром" будет выполнять существующие контракты... возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость», - заявил Прайс на пресс-конференции.

Он отметил, что трубопровод будет важен до тех пор, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей.

Компания Nord Stream AG объявила, что с 11 по 21 июля остановит обе нитки газопровода «Северный поток». Это связано с плановым профилактическим ремонтом. В ходе временной приостановки работы газопровода планируется провести тестирование механических компонентов и систем автоматизации.