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Постпред США при ООН заявила о потере влияния Штатов на организацию

Алексей Курильченко
21:49 20.07.2022
По словам представителя Штатов, у страны образовалась задолженность перед ООН.
Постпред США при ООН заявила о потере влияния Штатов на организацию
© Фото: Manuel Elias XinHua Globallookpress
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Соединенные Штаты начинают утрачивать свое влияние на Организацию объединенных наций и вынуждена конкурировать во влиянии с другими странами. В этом Штатам мешает возникшая перед ООН задолженность. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы оказались в положении, когда нам приходится соревноваться с соперниками в возможностях влияния на ООН... Нам нужно решить эту проблему, чтобы успешно с ними конкурировать», - заявила Томас-Гринфилд.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что США утратили поддержку большинства в мировом сообществе. По его словам, попытки Брюсселя и Вашингтона изолировать Москву не удались.

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