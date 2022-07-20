В США заявили, что изучают вопрос о подготовке военных летчиков Украины

На данный момент никаких решений о подготовке пилотов не принято.

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Соединенные Штаты Америки изучаю вопрос о подготовке украинских военных летчиков. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, отметив, что пока не было принято никаких решений.

«Мы рассматриваем все возможные варианты для представления президенту и министру (обороны - прим. ред.). Решений по ним не было, но мы изучаем широкий круг возможностей, включая подготовку пилотов», - заявил Милли на пресс-конференции.

Ранее Конгресс США одобрил выделение $100 млн на обучение военных ВСУ пилотированию американских самолетов. Инициатива принята в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий год.