Конгресс США выделит $100 млн на обучение украинских пилотов

Летчиков будут учить полетам на F-15/16 на протяжении трех месяцев.

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Конгресс США одобрил выделение $100 млн на обучение военных ВСУ пилотированию американских самолетов. Инициатива принята в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий год, пишет издание Defense News.

По мнению инициаторов, это значительно облегчит переход украинских военных на западные образцы вооружения и техники в будущем. В качестве учебных полигонов Пентагон рассматривает авиабазы в Техасе и Миссисипи. Учить украинских летчиков будут на истребителях F-15 и F-16. Учебный курс рассчитан на три месяца.

Ранее глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес сообщил, что в Соединенное Королевство прибыла первая группа военных из Украины для прохождения обучения. В частности сообщается, что подготовка состоит из различных блоков знаний: огневой подготовки, первой помощи на поле боя и тактики патрулирования. Отмечено, что длительность каждого курса - несколько недель.