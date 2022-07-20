В Росприроднадзоре рассказали, сколько времени займет очистка Арктики

Светлана Радионова высказалась на эту тему в связи с ситуацией в Диксоне, где белый медведь вышел к людям.

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Очистка природной арктической зоны займет около пяти-шести лет. Такое заявление сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Эту тему Радионова затронула после того, как в поселке Диксон Красноярского края белый медведь вышел к людям за помощью. У животного во рту застряла консервная банка.

Сейчас в Красноярский край направлен ветеринар для оказания помощи медведю. После этого животное планируется отвезти подальше от поселений людей и оставить запас рыбы, так как в данный момент медведь истощен и какое-то время не сможет охотиться самостоятельно.