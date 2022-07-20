Жена Зеленского попросила у США системы ПВО

Она сказала, что оружие будет использовано для защиты своей родины, и призвала решить этот вопрос как можно быстрее.

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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила в американском конгрессе. Она призвала Соединенные Штаты помочь Украине системами противовоздушной обороны (ПВО). Она подчеркнула, что военная помощь будет использована для защиты своей родины.

«Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», - подчеркнула она.

Ранее Пентагон заявил о передаче нового пакета военной помощи Киеву. В него будут входить еще четыре РСЗО HIMARS, а также боеприпасы для систем залпового огня и артиллерии. Как подчеркнул шеф Пентагона Ллойд Остин, ракеты для HIMARS будут иметь дальность до 80 километров.