Пентагон: США и союзники уже передали 12 из 20 систем залпового огня HIMARS

Выделенные системы залпового огня будут обладать дальностью до 80 километров.

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Из обещанных Украине двадцати РСЗО HIMARS США вместе с союзниками уже передали двенадцать. Об этом сообщил Шеф Пентагона Ллойд Остин.

Он добавил, что РСЗО HIMARS, переданные Соединенными Штатами, будут обладать дальностью действия до 80 километров.

Ранее сообщалось, что США собираются послать на Украину еще четыре системы залпового огня HIMARS. Шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи, включающем в себя также боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

До этого глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал получение Киевом ракет для РСЗО HIMARS с дальностью 300 км.