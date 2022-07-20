NASA объявило даты полета корабля Orion на Луну

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NASA объявило о том, что уже в конце августа-начале сентября может состояться запуск космического корабля Orion в рамках программы Artemis. Предполагаемые даты полета к Луне назвал руководитель департамента разработки исследовательских систем NASA Джим Фри.

«Мы забронировали полигон Eastern Range на 29 августа, 2 и 5 сентября», - сообщил он в ходе брифинга, как передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Фри добавил, что запуск будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Space Launch System.

Проект лунной программы США «Артемида» был анонсирован весной 2019 года. В рамках этой программы космический корабль Orion должен был облететь Луну, а затем доставить астронавтов на ее поверхность. В прошлом году NASA объявило, что не уложится в изначальный график высадки людей на Луну (2024 год) и передвинет сроки на несколько лет вперед.