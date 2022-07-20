В РФ зафиксировано недельное снижение потребительских цен

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Федеральная служба государственной статистики России сообщила о том, что в стране с 9 по 15 июля было зафиксировано снижение потребительских цен. Дефляция за этот период составила 0,17%.

«За период с 9 по 15 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83%, с начала июля - 100,00%, с начала года - 111,41%», - говорится в заявлении Росстата.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономическая ситуация в России и в сфере отечественного бизнеса осложняется на фоне недружелюбной среды Запада, однако она складывается лучше, чем ожидал тот самый Запад, когда вводил санкции и блокады в отношении Москвы.