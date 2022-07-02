Reuters: Украина попросила Турцию задержать судно под флагом России

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Украина попросила Турцию задержать грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом. Как сообщает Reuters, ссылаясь на представителя украинского МИД и письмо Генпрокуратуры страны, на борту находится зерно, которое было вывезено из Бердянска.

Как утверждается, на судно погрузили партию зерна весом 4,5 тыс. тонн. При этом в письме Генпрокуратуры, сказано, что «Жибек Жолы» якобы незаконно перевозит семь тысяч тонн украинского зерна. Согласно посланию, судно направляется из Бердянска в турецкий город Карасу.

Таким образом, украинская сторона потребовала от Турции провести досмотр судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы.

Несколькими днями ранее сообщалось, что из морского порта в Бердянске, который находится под контролем ВС РФ, вышло первое судно с зерном. Уточнялось, что сухогруз везет 7 000 тонн зерна в «дружественные» государства. Его безопасность обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.