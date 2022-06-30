Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном

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Из морского порта в Бердянске, который находится под контролем ВС РФ, вышло первое судно с зерном. Об этом сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно», - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что сухогруз везет 7 000 тонн зерна в «дружественные» государства. Его безопасность обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Ранее в Бердянск пригласили иностранных журналистов. Российские военнослужащие провели работы по расчистке порта от взрывоопасных предметов. Сообщалось, что уже сейчас нет никаких угроз для отдыхающих. Теплое Азовское море прогрелось до 20 с лишним градусов. На его курортах раньше стартовал купальный сезон.